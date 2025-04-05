¤Ï¤¸¤á¤Ë¿·À¸¥ë¥Î¡¼5¤Ï¡¢ÅÐ¾ì´Ö¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤¹¤Ã¤«¤ê¸«´·¤ì¤¿´¶¤¬¤¢¤ë¡£¡Ú²èÁü¡Û¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¥ë¥Î¡¼5¤È¥é¥¤¥Ð¥ëÁ´18ËçÂç·Â¥Û¥¤¡¼¥ë¤òÍú¤¤¤¿¡¢ÂçÃÀ¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤Æ¤«¤é4Ç¯¤¬·Ð¤Ã¤¿¡£»ÔÈÎÈÇ¤Ï¥ë¥Î¡¼¤ÎÎò»ËÅª¤Ê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¹µ¤¨¤á¤ËºÆ²ò¼á¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤à¤·¤í¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¤Î¶¯Îõ¤Ê¥ë¥Ã¥¯¥¹¤ò°ú¤­·Ñ¤¤¤À¡£¥Æ¥¹¥È¼Ö¡§¥ë¥Î¡¼5¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È¥ì¥ó¥¸¡¦¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥¤¥Ö    JOHN BRADSHAW