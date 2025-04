4月4日、浜崎あゆみがInstagramを更新した。【写真】真剣な表情でリハーサルに打ち込む様子なども公開浜崎は、自身のInstagramアカウントにて、「Im on my way to you.」というコメントと共に、真剣な表情を見せた赤リップが際立つ顔アップSHOTを公開した。この投稿に対して、ファンからは、「姫の目力凄い」「カッコ良すぎる」「相変わらず綺麗でかっこいい」「あゆちゃん美しすぎる」などの反響が寄せられていた。精力的にライブ