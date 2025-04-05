¼Ò²ñÀ¸³è¤Ç¤Ï¡¢»×¤ï¤Ì¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë´¬¤­¹þ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÆÃ¤Ë¿Í¤È¤Î¤«¤«¤ï¤ê¹ç¤¤¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤¸¤ëÌäÂê¤Ï¡¢ÂÐ½è¤¬Æñ¤·¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢ÂÐ¿Í´Ø·¸¤Ç¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÁø¶ø¤·¤¿ºÝ¤ÎÂÐ±þË¡¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¡Ú´¶¾ð´ÉÍý¤Î½ÅÍ×À­¡ÛÆÍÈ¯Åª¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÁø¶ø¤·¤¿¤È¤­¡¢¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¤Î´¶¾ð¤òÍî¤ÁÃå¤«¤»¡¢µÒ´ÑÅª¤Ë¾õ¶·¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é»Ï¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÅÜ¤ê¤äÈá¤·¤ß¤âÅöÁ³¤Î´¶¾ð¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤º¤Ï¤½¤ì¤òÇ§¤á¤Ä¤Ä¤âÎäÀÅ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬²ò·è¤Ø¤ÎÂè°ìÊâ¤Ç¤¹