½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡×¤Î¥ï¡¼¥ë¥É²¦ºÂ¤òÊÝ»ý¤¹¤ë?°Ç¤ËÍî¤Á¤¿ÉÔ»àÄ»?¾åÃ«º»Ìï¡Ê£²£¸¡Ë¤¬¡¢°ø±ï¤ÎÃæÌî¤¿¤à¤ò¤Þ¤¿¤â½±·â¤·¤¿¡££²£·Æü¤Î²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥ÊÂç²ñ¤Ç¾åÃ«¤ÏÆ±²¦ºÂ¤È°úÂà¤ò¤«¤±¤¿¡ÖÇÔ¼Ô°úÂà¥Þ¥Ã¥Á¡×¤ÇÃæÌî¤ò·Þ¤¨·â¤Ä¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Îº¨¤ß¤Ä¤é¤ß¤òÊç¤é¤»¤Æ¤­¤¿¾åÃ«¤Ï¡¢£²ÆüÏ¢Â³¤ÇÃæÌî¤òµÞ½±¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡££´Æü¤Ë¤Ï¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤È¥³¥é¥Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¾ÆÆù²°¡Ö¤È¤­¤ïÄâ¡×¤ÇÃæÌî¤é¤¬½Ë¾¡²ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ò¶Ë°­·³ÃÄ¡Ö£È¡¥£Á