Âè69²óÂçºåÇÕ¡ÊGI¡ËÏÈ½ç2025Ç¯4·î6Æü¡ÊÆü¡Ë2²óºå¿À4Æü È¯Áö»þ¹ï¡§15»þ40Ê¬ ÏÈ½ç ÇÏÌ¾¡ÊÀ­Îð µ³¼ê¡Ë1-1 ¥Ü¥ë¥É¥°¥Õー¥·¥å¡Ê²´6 µÈÅÄÈ»¿Í¡Ë2-2 ¥Û¥¦¥ª¥¦¥Ó¥¹¥±¥Ã¥Ä¡Ê²´5 ´äÅÄ¹¯À¿¡Ë2-3 ¥é¥ô¥§¥ë¡ÊÌÆ5 ËÌÂ¼Í§°ì¡Ë3-4 ¥½ー¥ë¥ª¥ê¥¨¥ó¥¹¡Ê²´5 ¾¾»³¹°Ê¿¡Ë3-5 ¥Ù¥é¥¸¥ª¥ª¥Ú¥é¡Ê²´5 ²£»³ÏÂÀ¸¡Ë4-6 ¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥Ñ¥ì¥¹¡Ê²´6 »­Åç¹î½Ù¡Ë4-7 ¥èー¥Ûー¥ì¥¤¥¯¡Ê²´7 ´äÅÄË¾Íè¡Ë5-8 ¥«¥é¥Æ¡Ê²´9 ÏÂÅÄÎµÆó¡Ë5-9 ¥³¥¹¥â¥­