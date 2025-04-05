¡Ø¥½¥ê¥Á¥å¡¼¥É ¤Ò¤È¤ê¤ò°¦¤¹¤ë¿Í¤¬½¸¤Þ¤ë¥Ð¡¼¡Ù¡ÊÃæÂ¼¤¢¤¤¤µ¤Ä/KADOKAWA¡ËÂè1²ó¡ÚÁ´7²ó¡Û¡Ø¥½¥ê¥Á¥å¡¼¥É ¤Ò¤È¤ê¤ò°¦¤¹¤ë¿Í¤¬½¸¤Þ¤ë¥Ð¡¼¡Ù¤òÌµÎÁ¤ÇÆÉ¤à°ì¿Í¤¬¹¥¤­¤Ê¤Î¤ÏÊÑ¤Ç¤¹¤«¡© Îø¿Í¤¬¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¤Î¤ÏÊÑ¤Ç¤¹¤«¡© ¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤À¤±¤Ë¥ª¥·¥ã¥ì¤ò¤¹¤ë¤Î¤ÏÊÑ¤Ç¤¹¤«¡© Ã¯¤«¤È¤¤¤ë¤Î¤â¹¥¤­¤À¤±¤É¡¢°ì¿Í¤Î»þ´Ö¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¡È°ì¿Í¡É¤ò°¦¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤ë¡ÖBar¥½¥ê¥Á¥å¡¼¥É¡×¡£µÒ¤¬µá¤á¤ë¿´ÃÏ¤è¤µ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥Þ¥¹¥¿¡¼¤Î¸µ¤Ç¡¢