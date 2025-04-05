5Æü¸á¸å¡¢ÀÐÀî¸©·ê¿åÄ®¤ÇÇ¼²°¤ä¼þÊÕ¤ÎÈª¤¬Ç³¤¨¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£5Æü¸á¸å1»þ50Ê¬¤´¤í¡¢·ê¿åÄ®»³Ãæ¤ÇÄÌ¤ê¤«¤«¤Ã¤¿¿Í¤«¤é¡Ö²Ð¤È±ì¤¬¸«¤¨¤ë¡×¤È¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¤³¤Î²Ð»ö¤ÇÇ¼²°¤È¼þÊÕ¤ÎÈª¤äÌÚ¤ª¤è¤½720Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤¬¾Æ¤±¡¢²Ð¤ÏÌó1»þ´Ö¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¶á¤¯¤Ë½»¤à¿Í¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢½»Ì±¤¬¤´¤ß¤Ê¤É¤òÇ³¤ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢Ç¼²°¤äÈª¤Ë²Ð¤¬Ç³¤¨°Ü¤Ã¤¿