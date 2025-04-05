ÂçÊ¬»Ô¤Î´äÅÄ³Ø±à¤Ç¤­¤ç¤¦Æþ³Ø¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Ãæ³Ø¡¦¹â¹»¤Î¿·ÆþÀ¸100¿Í¤¬¿·¤¿¤Ê³Ø¹»À¸³è¤ò¥¹¥¿ー¥È¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£ ÂçÊ¬»Ô¤Î´äÅÄ³Ø±à¤Ë¤ÏÃæ³Ø¹»¤Ë74¿Í¹â¹»¤ÎAPU¡¦Î©Ì¿´ÛÂç³Ø¿Ê³Ø¥³ー¥¹¤Ë26¿Í¤Î¤¢¤ï¤»¤Æ100¿Í¤¬¤³¤Î½Õ¡¢Æþ³Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼°¤Ç¤Ï°ÂÆ£±Ñ½Ó¹»Ä¹¤¬Æþ³Ø¤òµö²Ä¤·¤¿¸å¡¢¿·ÆþÀ¸¤òÂåÉ½¤·¤ÆÇ÷ÅÄÎ¶¼ù¤µ¤ó¤¬¡¢¿·¤¿¤ÊÃæ³Ø¹»À¸³è¤Î¥¹¥¿ー¥È¤Ë¤¢¤¿¤êÀÀ¤¤¤Î¸ÀÍÕ¤Î½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£ ¿·ÆþÀ¸¤Ï9Æü¤«¤é¼ø¶È¤ËÎ×¤ß¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¸©Æâ