¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/04/05¡Û¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÃæÀî°ÂÆà¤¬3Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Ëå¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸µNHKÈþ¿Í¥¢¥Ê¡¢Ëå¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤½¤Ã¤¯¤ê¡×¤ÎÀ¼¢¡ÃæÀî°ÂÆà¥¢¥Ê¡¢Ëå¤È±Ç²è´Õ¾ÞÃæÀî¤Ï¡Ö¡Ø¥¦¥£¥­¥Ã¥É ¤Õ¤¿¤ê¤ÎËâ½÷¡Ù´Ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡ÖËå¤â»ä¤â¥¢¥ê¥¢¥Ê¡¦¥°¥é¥ó¥Ç¤µ¤ó¤¬Âç¹¥¤­¤Ç¡¢¸ø³«¤«¤é¤º¤Ã¤È³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Ã¡×¤ÈËå¤È´Õ¾Þ¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢ÀÖ¤¤¥Ý¥Ã¥×¥³¡¼