¡ÚÆ°²è¡Û¥É¥Ð¥¤¥¿ー¥Õ ÉðË­¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡Ãhttps://youtu.be/37gFqjiXD3s ¡Ú¥¦¥¤¥Ë¥ó¥°¶¥ÇÏËè½µÅÚÍËÆü ¥Æ¥ìÅì·ÏÎó15:00～¡¿BS¥Æ¥ìÅì 14:30～¡ÛÃæ»³¥á¥¤¥ó¤Ï¥Þ¥¤¥ëÀïÀþ¤òÀê¤¦½ÅÍ×¤Ê°ìÀï¡¢¥Àー¥Óー¶ª¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥È¥í¥Õ¥£ー¡ÊGIII¡Ë¡£ ºå¿À¥á¥¤¥ó¡¦¥Á¥ãー¥Á¥ë¥À¥¦¥ó¥º¥«¥Ã¥×¡ÊGIII¡Ë¤Ï3Ãå¤Þ¤Ç¤ÎÇÏ¤ËGI NHK¥Þ¥¤¥ë¥«¥Ã¥×¤Ø¤ÎÍ¥Àè½ÐÁö¸¢¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¥ìー¥¹¡£ ¤½¤·¤Æ¿·MC¤ËÇú¾Ð