Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÌîÅÄ²ÂÉ§ÂåÉ½¤¬»³¸ý»Ô¤Ç¹Ö±é¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÎ©·û¡¦ÌîÅÄ²ÂÉ§ÂåÉ½¡Ë¡Öµ£Á³¤È¤·¤¿¸ò¾Ä¤ò¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÂÐ¹³Á¼ÃÖ¤â¶»¤ËÈë¤á¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È¡Ê¼óÁê¤Ë¡Ë¿½¤·¾å¤²¤¿¡×¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÁê¸ß´ØÀÇÀ¯ºö¤ò½ä¤ê¡¢ÌîÅÄÂåÉ½¤Ï¡Ö»³¸ý¸©¤Ë¤â¿ÓÂç¤Ê±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢ÀÐÇËÁíÍý¼«¤é¤¬¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ËÄ¾ÃÌÈ½¤¹¤ëÉ¬Í×À­¤òÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢²Æ¤Î»²µÄ±¡Áªµó¡¦»³¸ýÁªµó¶è¤Ç¸øÇ§¸õÊä¤ÎÍÊÎ©¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡£¡ÊÎ©·û¡¦