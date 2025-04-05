½÷Í¥¤Ç²Î¼ê¤Î´Ñ·î¤¢¤ê¤µ¡Ê48¡Ë¤¬5Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÃæÌÜ¹õ¤Ç¤ª²Ö¸«¤ò³Ú¤·¤ó¤ÀÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡ÖÅìµþ¤Ï¤ª²Ö¸«ÆüÏÂ¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÊ£¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡ÖºòÆü¤ÏÃæÌÜ¹õ¤Ç¤ª²Ö¸«¤·¤¿¤è¡×¤ÈÅìµþ¡¦ÃæÌÜ¹õ¤Çºù¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡ÖÌëºù¤¬åºÎï¤À¤Ã¤¿¡×¤È´Ñ·î¡£¡Ö¤ª²Ö¸«¤Ê¤Î¤Ç¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤Ç¥¦¥­¥¦¥­¡×¤È¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ç¤â¡Ö#ÃæÌÜ¹õ¡×¡Ö#¤ª²Ö¸«¡×¡Ö#ÌÜ¹õÀî¡×¡Ö#¥Ô¥ó