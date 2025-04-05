¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¹­Åç8¡Ý7DeNA¡Ê2025Ç¯4·î5Æü¥Þ¥Ä¥À¡Ë¹­Åç¤¬DeNA¤Ë±äÄ¹11²ó¤ÎËö¡¢¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¡£ÂåÂÇ¤ÎÅÄÂ¼½Ó²ð³°Ìî¼ê¡Ê21¡Ë¤¬¥µ¥è¥Ê¥éËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£7¡Ý7¤Ç·Þ¤¨¤¿11²ó¡¢ÀèÆ¬¤Ç¿¹±º¤ÎÂåÂÇ¡¦ÅÄÂ¼¤¬¡¢DeNA¡¦»³ºê¤ÎÅê¤¸¤¿½éµå¤ò¿¶¤êÈ´¤­¡¢»î¹ç¤ò·è¤á¤ë±¦Ãæ´Ö¥½¥í¡£¥×¥í1¹æ¤¬·àÅª¤Ê¥µ¥è¥Ê¥é¥¢¡¼¥Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÅÄÂ¼¤Ï°¦¹©ÂçÌ¾ÅÅ¤«¤é2021Ç¯¥É¥é¥Õ¥È4°Ì¤Ç¹­Åç¤ËÆþÃÄ¡£ºòµ¨¤Ï¼«¿È½é¤Î³«Ëë¥¹¥¿¥á¥óÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£ÂÇÎ¨.198¤È·ë²Ì¤ò