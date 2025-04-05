¼¢²ì¸©ÊÆ¸¶»Ô¤Î»¨ÌÚÎÓ¤Ç´ôÉì¸©¿â°æÄ®¤Î½÷À­¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿»ö·ï¤Ç¡¢½÷À­¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤È¤Ê¤ëÁ°¡¢¤«¤«¤ê¤Ä¤±¤Î»õ²Ê°å±¡¤Ç¿Ç»¡¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´ôÉì¸©¤È¤Î¸©¶­¤Ë¶á¤¤ÊÆ¸¶»Ô¤Î»¨ÌÚÎÓ¤Ç4·î2Æü¡¢¿â°æÄ®¤Î¶µ°é´Ø·¸»ÜÀß¿¦°÷¡¦¶Í»³¿¿µÝ¤µ¤ó(64)¤Î¼ó¤ò¹Ê¤á¤é¤ì¤¿°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢·Ù»¡¤Ï»¦¿Í¡¦»àÂÎ°ä´þ»ö·ï¤È¤·¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¶Í»³¤µ¤ó¤Ï3·î17Æü¤Ë¿¦¾ì¤òÌµÃÇ·ç¶Ð¤·¹ÔÊýÉÔÌÀÆÏ¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿