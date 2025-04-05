¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°ºå¿À4¡½3µð¿Í¡Ê2025Ç¯4·î5ÆüÅìµþD¡ËÎ¾·³¹ç¤ï¤»¤Æ»àµå¤¬3¤Ä¤â¤¢¤Ã¤¿¡£ºå¿À¤¬¹¶·â¤¹¤ë7²ó¤Ë¡¢Á°Àî¤¬¹âÍü¤Î¥·¥å¡¼¥È¤òÇØÃæ¤ËÅö¤Æ¤é¤ì¤¿¤Î¤¬È¯Ã¼¡£8²ó¤Îºå¿À¤Î¼é¤ê¤Ç¤Ï¡¢¶ÍÉß¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤¬È´¤±¤ÆÌçÏÆ¤Î±¦¸ª¤òÄ¾·â¤·¤¿¡£Æ¬ÉôÉÕ¶á¤Î´í¸±¤Ê¥Ü¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¾ìÆâ¤¬¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£ºå¿À¤Ï9²ó¤ËÌÚÏ²¤¬Àô¤ÎÊÑ²½µå¤ò±¦¼ê¤Ë¤â¤é¤¦¤È¡¢º£ÅÙ¤Ï¸×ÅÞ¤¬ÂçÁû¤®¤·¤¿¡£Æ£Àî´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥²¡¼¥àÃæ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤é¡£¥²¡¼¥à