¸µ¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤ÎËÜÊÂ·ò¼£¤µ¤ó¤¬°ìÆü·Ù»¡½ðÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢¸òÄÌ°ÂÁ´¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£³÷ÅÄ·Ù»¡½ð°ìÆü½ðÄ¹ËÜÊÂ·ò¼£¤µ¤ó¡§»ö¸Î¤Î¤Ê¤¤°Â¿´°ÂÁ´¤Î³¹¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£·Ù»ëÄ£³÷ÅÄ½ð¤Î°ìÆü½ðÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿ËÜÊÂ¤µ¤ó¤Ï¡¢JR³÷ÅÄ±ØÁ°¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¸òÄÌ°ÂÁ´¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¥Ñ¥ì¡¼¥É¤ä¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ë»²²Ã¤·¡¢¥Ø¥ë¥á¥Ã¥ÈÃåÍÑ¤Ê¤É¸òÄÌ°ÂÁ´¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£