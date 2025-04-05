±é²Î²Î¼ê¤ÎÄÅ¿á¤ß¤æ¤µ¤ó¤¬¡¢¡Ö10¼þÇ¯µ­Ç°¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡Á¤É¤ó¤È¶Á¤¯¡¢¤ß¤æ¥ï¡¼¥ë¥É¡Á¡×¤ò³«ºÅ¡£¥³¥ó¥µ¡¼¥ÈÁ°¤Ë¼èºà²ñ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú±é²Î²Î¼ê¡¦ÄÅ¿á¤ß¤æ¡Û¡Ö¤¯¥Î°ì¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡×½÷Í¥¶È¤Ë¤â°ÕÍß¸«¤»»¦¿Ø¤âÎý½¬Ãæ10¼þÇ¯·Þ¤¨¥Õ¥¡¥ó¤Ë´¶¼ÕÄÅ¿á¤µ¤ó¤Ï¡¢10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ ¡È¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é²Î¤¦¤Î¤¬¤¹¤´¤¯¹¥¤­¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢²Î¤òÄÌ¤·¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤´±ï¤ò¤¤¤¿¤À