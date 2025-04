WANIMAが主催を務める音楽フェス『1CHANCE FESTIVAL』が、9月6日、7日の2日間、熊本県農業公園 カントリーパークにて開催される。 (関連:WANIMA、ツアー『Catch Up TOUR -1 Time 1 Chance-』78本目・Zepp Hanedaで伝えきった愛と情熱) 本情報は、本日4月5日に開催された『Sorry Not Sorry TOUR』初日の熊本公演にて発表されたもの。同フェスは、4年連続4回目の開催となる。出演者に関しては、後日告知