Åìµþ¡¦ÅìÂ¼»³»Ô¤Î³Ø½¬½Î¤Ç¡¢30ºÐ¤Î½Î¹Ö»Õ¤ÎÃË¤¬¼ø¶ÈÃæ¤Ë10Âå¤Î½÷»ÒÀ¸ÅÌ¤Ë¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿µ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£½Î¹Ö»Õ¤ÎÇðÍ¤ÂÀÍÆµ¿¼Ô¡Ê30¡Ë¤Ï2025Ç¯1·î¡¢ÅìÂ¼»³»ÔÆâ¤Î³Ø½¬½Î¤Î¶µ¼¼¤Ç¡¢¼ø¶ÈÃæ¤Ë10Âå¤Î½÷»ÒÀ¸ÅÌ¤ËÂÐ¤·¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÇðÍÆµ¿¼Ô¤ÏÈÈ¹Ô¤Î¿ôÆü¸å¤Ë¶Ð¤á¤Æ¤¤¤¿³Ø½¬½Î¤ò¼­¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÊÌ¤Î½Î¤Ç¹Ö»Õ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÇðÍÆµ¿¼Ô¤ÏÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ë