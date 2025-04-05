²Ï¸ý¸Ð¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿´Ñ¸÷¥Ð¥¹Æ±»Î¤¬¹âÂ®Æ»Ï©¤Ç¾×ÆÍ¤·¡¢47¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£5Æü¸áÁ°10»þ¤¹¤®¡¢¡Ö¥Ð¥¹Æ±»Î¤ÎÄÉÆÍ»ö¸Î¡×¤È±¿Å¾¼ê¤«¤éÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Åìµþ¡¦È¬²¦»Ò»Ô¤ÎÃæ±ûÆ»²¼¤ê¤Î¾®Ê©¥È¥ó¥Í¥ë¤ÎÆþ¸ýÉÕ¶á¤Ç¡¢»³Íü¸©¤Î²Ï¸ý¸Ð¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿´Ñ¸÷¥Ð¥¹Æ±»Î¤¬¾×ÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÂæÏÑ¤«¤é¤Î´Ñ¸÷µÒ¡ÖÉÙ»Î»³¤Ë¹Ô¤¯¤Ä¤â¤ê¤Ç¡¢¥Ð¥¹¤Î¸å¤í¤Î¥¬¥é¥¹¤¬ÇË¤ì¤Þ¤·¤¿¡£30¿Í¤¯¤é¤¤¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×¾èµÒ¤ÎÂ¿¤¯¤Ï³°¹ñ¿Í´Ñ