300ËÜ¤Î¥½¥á¥¤¥è¥·¥Î¤¬¸«º¢¤ò·Þ¤¨¤¿¾®ÅÄ¸¶¾ëÔ®¸ø±à¤Ç¤Ï¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Î¤ª¤Ç¤ó¤òÌ£¤ï¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Íè¾ì¼Ô¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¾®ÅÄ¸¶¾ëÔ®¸ø±à¤Ç¤­¤ç¤¦¡¢³ÆÃÏ¤Î¤ª¤Ç¤ó¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡Ö¾®ÅÄ¸¶¤ª¤Ç¤ó¥µ¥ß¥Ã¥È¡×¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£21²óÌÜ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢²­Æì¤äÊ¡°æ¤Ê¤É8¤Ä¤ÎÃÏ°è¤ÎÆÃ¿§¤¢¤ë¤ª¤Ç¤ó¤¬½¸·ë¡£²ñ¾ì¤Ï³èµ¤¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸ø±à¤Î¤ª¤è¤½300ËÜ¤Î¥½¥á¥¤¥è¥·¥Î¤¬¸«º¢¤ò·Þ¤¨¡¢¤ª²Ö¸«¤ò³Ú¤·¤àÍè¾ì¼Ô¤âÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£