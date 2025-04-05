ÊÆ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï2Æü¡¢Ãæ¹ñ¤«¤é¤ÎÍ¢ÆþÉÊ¤ËÂÐ¤¹¤ë¡ÖÁê¸ß´ØÀÇ¡×¤ÎÆ³Æþ¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤Î¹ÔÆ°¤Ï¹ñºÝÅª¤ÊËÇ°×¥ë¡¼¥ë¤Ë¹çÃ×¤»¤º¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÀµÅö¤Ê¸¢±×¤òÃø¤·¤¯Â»¤Ê¤¦¡¢Åµ·¿Åª¤«¤Ä°ìÊýÅª¤ÊÇÆ¸¢¼çµÁ¹Ô°Ù¤Ç¤¹¡£Ãæ¹ñ¤Î¹ñÌ³±¡´ØÀÇÀÇÂ§°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢¡ØÃæ²Ú¿ÍÌ±¶¦ÏÂ¹ñ´ØÀÇË¡¡Ù¡ØÃæ²Ú¿ÍÌ±¶¦ÏÂ¹ñÀÇ´ØË¡¡Ù¡ØÃæ²Ú¿ÍÌ±¶¦ÏÂ¹ñÂÐ³°ËÇ°×Ë¡¡Ù¤Ê¤É¤Î¹ñÆâË¡µ¬¤ª¤è¤Ó¹ñºÝË¡¤Î´ðËÜ¸¶Â§¤Ë´ð¤Å¤­¡¢¹ñÌ³±¡¤Î¾µÇ§¤òÆÀ¤Æ¡¢2025Ç¯4·î10Æü¸á¸å0»þ1Ê¬¤è¤ê¡¢ÊÆ¹ñ»ºÍ¢ÆþÉÊ¤ËÂÐ