¹ñÏ¢¿Í¸¢¹âÅùÊÛÌ³´±»öÌ³½ê¤Ï4Æü¡¢¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤ÎÂçÃÏ¿Ì°ÊÍè¡¢·³¤¬ÈïºÒÃÏ¤Ê¤É¤Ç61²ó¹¶·â¤ò¹Ô¤¤¡¢ÄäÀïÈ¯É½¸å¤â¹¶·â¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈãÈ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼ÂçÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤ë¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î»à¼Ô¤Ï3300¿Í°Ê¾å¤Ë¾å¤ê¡¢°ÍÁ³220¿Í¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¡£ÈïºÒÃÏ¤Ë¤Ï³Æ¹ñ¤Îµß±ç¥Á¡¼¥à¤¬Æþ¤ê¡¢À¸Â¸¼Ô¤ÎÁÜº÷¤ä¿ÍÆ»»Ù±ç³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¹ñÏ¢¿Í¸¢¹âÅùÊÛÌ³´±»öÌ³½ê¤Ï4Æü¡¢¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼·³¤¬ÃÏ¿ÌÈ¯À¸°Ê¹ß¡¢ÈïºÒÃÏ¤Ê¤É¤Ë¾¯¤Ê¤¯¤È¤â61²ó¹¶·â¤ò¹Ô