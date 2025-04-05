¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬È¯É½¤·¤¿¡ÖÁê¸ß´ØÀÇ¡×¤Î¤¦¤Á¡¢Á´À¤³¦¤¬ÂÐ¾Ý¤Î°ìÎ§10¡ó¤Î´ØÀÇ¤¬ÆüËÜ»þ´Ö¤Î5Æü¸á¸å¡¢È¯Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ»þ´Ö¤Î5Æü¸á¸å1»þ1Ê¬¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÈ¯É½¤·¤¿¡ÖÁê¸ß´ØÀÇ¡×¤Î¤¦¤Á¡¢Á´¤Æ¤Î¹ñ¤äÃÏ°è¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿°ìÎ§10¡ó¤Î´ØÀÇ¤¬È¯Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë²Ã¤¨¡¢¹ñ¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ëÀÇÎ¨¤¬¾å¾è¤»¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ø¤Î24¡ó¤ÎÀÇÎ¨Ê¬¤Ï9Æü¤ËÈ¯Æ°¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï4Æü¡¢¡ÖÁê¸ß´ØÀÇ¡×¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ê³ô²Á¤Î²¼Íî¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢