Á°¶¶»ÔÆâ¤ÎÇÀ¾ì¤ÇÆÚÇ®¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤è¤½6800Æ¬¤¬»¦½èÊ¬¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¸©Æâ¤Ç¤ÎÆÚÇ®¤ÎÊó¹ð¤Ïº£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ3·ïÌÜ¤Ç¤¹¡£·²ÇÏ¸©¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢3Æü¸á¸å0»þ45Ê¬¤ËÁ°¶¶»Ô¤ÎÇÀ¾ì¤«¤é»à¤ó¤ÀÆÚ¤Î¿ô¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ÈÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¡¢²ÈÃÜÊÝ·ò±ÒÀ¸½ê¤Ç¸¡ºº¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¸¡ºº¤ÇÆÚÇ®´¶À÷¤Îµ¿¤¤¤¬À¸¤¸¤¿¤¿¤á¡¢¹ñ¤ÎÀìÌç¸¦µæµ¡´Ø¤Ç°äÅÁ»Ò²òÀÏ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢ÍÛÀ­¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¡¢4Æü¸á¸å10»þ¤ËÆÚÇ®¤È³ÎÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸©Æâ¤Ç¤ÎÆÚÇ®¤ÎÊó¹ð¤Ïº£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ