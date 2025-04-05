ÏÓ¤ò¤è¤¯¸«¤ë¤ÈÊ£¿ô¤Î½ýº¯¤¬¡Ä?ÎáÏÂ¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥¯¥¤¡¼¥ó?¤Î°ÛÌ¾¤ò»ý¤Ä¸µHKT48¤Ç¥â¥Ç¥ë¡¢½÷Í¥¤ÎÅÄÃæÈþµ×(23)¡á·§ËÜ¸©½Ð¿È¡á¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£»É·ãÅª¤Ê¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ö»ä¤Î¥¬¥È¡¼¥¤¥ó¥Ó¥¸¥Ö¥ë¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¹âÁØ¥Ó¥ë¤ÎÁëºÝ¤Ç¥­¥ã¥ß¡½¥½¡¼¥ë»Ñ¤òÈäÏª¡£Ë­¤«¤Ê¶»¸µ¤äÈþÈ©¡¢Èþ¥Ü¥Ç¥£¤òÁ´³«¤Ë¤·¤¿¡£ÏÓ¤Ë¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î½ý¤ò¤Ä¤±¤¿À×¤â¤¢¤ë¡£¡Ö¥ì¥Ç¥£´¶¡¢È¾Ã¼¤Ê¤¤¡×¤ÎÀ¼¤â»É·ãÅª¤Ê¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿ÅÄÃæÈþµ×¡Ê¥¤¥ó¥¹