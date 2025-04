スクリレックスが突如発表した新作アルバム『Fuck U Skrillex You Think Ur Andy Warhol But Ur Not!!』では、全編にわたり奇妙で印象的なプロデューサー・タグが挿入されている。「シャドウ・ウィザード・スクリレックス・ギャング」や「このドロップはアトランティック・レコードに押収されました」といった一節は、まるでラジオ番組の司会者が読み上げるような調子で収録されており、アルバムの要所を彩っている。【写真】スク