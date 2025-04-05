¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° ºå¿À4Ž°3µð¿Í(5Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à)µð¿Í¤Ïºå¿À¤ËÇÔ¤ì2Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºå¿À¤Èº£µ¨2»î¹ç¤ò·Þ¤¨¤¿µð¿Í¤Ï¡¢4Ç¯ÌÜ¤ÎÀÖÀ±Í¥»ÖÅê¼ê¤¬ÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤·¤Þ¤¹¡£½é²ó¡¢¥Æ¥ó¥Ý¤è¤¯2¥¢¥¦¥È¤È¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºå¿À¤Î3ÈÖ¡¦º´Æ£µ±ÌÀÁª¼ê¤Ë¡¢3µåÌÜ¤Î¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤òÂª¤¨¤é¤ì¡¢¥ì¥Õ¥È¤Ø¤Î¥½¥í¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ç½é²ó¤ËÀèÀ©¤òµö¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËÆ±ÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿3²ó¡¢ÀèÆ¬¤ÎºäËÜÀ¿»ÖÏºÁª¼ê¤Ë¥»¥ó¥¿¡¼¤Ø¤Î¥Ò¥Ã¥È¤òÍá¤Ó¤ë¤È¡¢1¥¢¥¦¥È1ÎÝ¤«¤é¶áËÜ¸÷»ÊÁª¼ê¤Ë¥é