¡Öµð¿Í¡Ýºå¿À¡×¡Ê£µÆü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¾ìÆâ¤¬ºÆ¤Ó¸×ÅÞ¤«¤é¤Î¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡££´¡Ý£±¤Î¶å²ó£±»à¡¢ºå¿À¡¦ÌÚÏ²¤¬µð¿Í¡¦Àô¤ÎÆâ³Ñµå¤¬º¸Éª¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¡£ºå¿À¤Ï¼·²ó¤Ë¤âÁ°Àî¤¬µð¿Í¡¦¹âÍü¤«¤éÇØÃæ¤Ø»àµå¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¾ìÆâ¤ÏÁûÁ³¡£»°ÎÝ¥Ù¥ó¥Á¤ÎÆ£Àî´ÆÆÄ¤â¤ÖÁ³¤È¤·¤¿É½¾ð¤ÇÁ°¤Ë½Ð¤¿¡£Ä¾Á°¤ÎÈ¬²ó¤Ïºå¿À¡¦¶ÍÉß¤¬µð¿Í¡¦ÌçÏÆ¤Ë»àµå¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£