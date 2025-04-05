¡ÚJ2Âè8Àá¡Û(¥×¥ì¥É)»¥ËÚ 1-0(Á°È¾0-0)ÆÁÅç<ÆÀÅÀ¼Ô>[»¥]²ÈÀôÎç°Í(90Ê¬+5)<Âà¾ì>[ÆÁ]ÀÄÌÚ½Ù¿Í(86Ê¬)<·Ù¹ð>[»¥]ÌÚ¸ÍÉ¢Ëà(11Ê¬)¡¢¶áÆ£Í§´î(78Ê¬)¡¢¹âÎæÊþ¼ù(90Ê¬+10)[ÆÁ]»ù¶Ì½ÙÅÍ(8Ê¬)¡¢¹âÌÚÍ§Ìé(29Ê¬)¡¢¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥Ð¥ë¥»¥í¥¹(65Ê¬)¡¢¼¯¾ÂÄ¾À¸(67Ê¬)´Ñ½°:12,698¿Í¼ç¿³:É¶¸µ´õ