¡ÚJ2Âè8Àá¡Û(¤ß¤é¥¹¥¿)»³¸ý 1-1(Á°È¾1-0)°¦É²<ÆÀÅÀ¼Ô>[»³]¸ÅÀîÂç¸ç(3Ê¬)[°¦]º´Æ£Î¼(90Ê¬+3)<Âà¾ì>[»³]¥­¥à¡¦¥Ü¥à¥è¥ó(88Ê¬)<·Ù¹ð>[»³]ÈÄÁÒÞ«(86Ê¬)[°¦]µÈÅÄ²¹µª(90Ê¬)´Ñ½°:4,176¿Í¼ç¿³:ÃæÀî°¦ÅÍ