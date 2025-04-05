¡ÚJ3Âè8Àá¡Û(¥µ¥ó¥¢¥ë)¾¾ËÜ 0-5(Á°È¾0-5)¹âÃÎ<ÆÀÅÀ¼Ô>[¹â]¾®ÎÓ¿´2(9Ê¬¡¢33Ê¬)¡¢¹©Æ£¿¿¿Í(19Ê¬)¡¢¿ÜÆ£Ä¾µ±(36Ê¬)¡¢¿åÌîñ¥ÂÀ(37Ê¬)<·Ù¹ð>[¾¾]¿ùÅÄÈ»(35Ê¬)[¹â]Âç¿ù·¼(89Ê¬)´Ñ½°:8,042¿Í¼ç¿³:ÅÄîµÍµ¼ù