À¾ÉðÅ´Æ»¤¬¡¢¥À¥ó¥¹¤ÇÃÏ°è¤Î³èÀ­²½¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤·¤Þ¤¹¡£¥À¥ó¥¹¤Ï¡¢¶¥µ»¿Í¸ý¤¬Ìó600Ëü¿Í¤È¿ä·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ìîµå¤ä¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ê¤ÉÂ¾¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¤â°ú¤±¤ò¼è¤é¤Ê¤¤¤Û¤É¿Íµ¤¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¡¢È¯É½¤Î¾ì¤ä¶¥µ»¼ÔÆ±»Î¤Î¸òÎ®µ¡²ñ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¡¢À¾ÉðÅ´Æ»¤Ï¥À¥ó¥¹¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÏ°è¤Î¸òÎ®¤ò¿¼¤á¡¢¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤ÎÁÏ½Ð¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥À¥ó¥¹¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£