JR¶å½£¤Î»Ò²ñ¼Ò¡¢JR¶å½£¹âÂ®Á¥¡ÊÊ¡²¬»ÔÇîÂ¿¶è¡Ë¤¬ºòÇ¯¡¢ÆüËÜ¤È´Ú¹ñ¤ò·ë¤Ö¹âÂ®Á¥¡Ö¥¯¥¤¡¼¥ó¥Ó¡¼¥È¥ë¡×¤Î¿»¿å¤ò±£¤·¤ÆÌó3¥«·î±¿¹Ò¤òÂ³¤±¤¿ÌäÂê¤Ç¡¢Ê¡²¬³¤¾åÊÝ°ÂÉô¤Ï¶á¤¯¡¢Åö»þ¤ÎÆ±¼Ò¼ÒÄ¹¤äË¡¿Í¤È¤·¤Æ¤ÎÆ±¼Ò¤ò³¤¾å±¿Á÷Ë¡°ãÈ¿¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¸Ç¤á¤¿¡£´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£¹âÂ®Á¥¡Ö¥¯¥¤¡¼¥ó¥Ó¡¼¥È¥ë¡×¤Ç¤ÎÁÜº÷¤ò½ª¤¨¡¢ÃÊ¥Ü¡¼¥ëÈ¢¤ò¼Ö¤ËºÜ¤»¤ëÊ¡²¬³¤¾åÊÝ°ÂÉô¤Î¿¦°÷=2024Ç¯10·î17Æü¸á¸å0»þ20Ê¬¡¢Ê¡²¬»ÔÇîÂ¿¶è¡¢Æü