¿·³ã»ÔÃæ±û¶è¤Î¸ÅÄ®ÃÏ¶è¤Î¥Ó¥ë¤ËÍî½ñ¤­¤ò¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç¿ÀÆàÀî¸©¤Ë½»¤à19ºÐ¤ÎÃË2¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ·Ù»¡¤Ï¡¢èßÂå¶¶¤Ê¤É¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿Íî½ñ¤­¤È¤Î´ØÏ¢¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·úÂ¤ÊªÂ»²õ¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¿ÀÆàÀî¸©ÁêÌÏ¸¶»Ô¤ÎÌµ¿¦¤ÎÃË(19)¤È¤½¤ÎÃÎ¿Í¤ÎÀìÌç³Ø¹»À¸¤ÎÃË(19)¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È2¿Í¤Ï3·î23Æü¿¼Ìë¡¢¸ÅÄ®ÃÏ¶è¤Î¥Ó¥ë¤Î1³¬¤Î³°ÊÉ¤ÈÁë¤ËÀÖ¿§¤È²«¿§¤ÎÅÉÎÁ¤ÇÍî½ñ¤­¤ò¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ÀìÌç³ØÀ¸¤ÎÃË¤Ï¡¢¡Ö´Ö°ã¤¤