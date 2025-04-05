Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹³¹¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿ÉÔÈ¯ÃÆ¤ÎÅ±µîºî¶È¤¬¡¢5Æü¤ËÌµ»ö´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û2·î¤ËÌ¾¸Å²°¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹³¹¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡ÈÉÔÈ¯ÃÆ¡É Å±µîºî¶È¤¬Ìµ»ö¤Ë´°Î»¡Ä3·î¤Ë¿·¤¿¤Ë¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿ÉÔÈ¯ÃÆ¤Ï4·î20Æü¤ËÅ±µîÍ½Äê º£Ç¯2·î24Æü¤ËÉÔÈ¯ÃÆ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è´Ý¤ÎÆâ2ÃúÌÜ¤Î¹©»ö¸½¾ì¤Ç¡¢ÉÔÈ¯ÃÆ¤Ï¥¢¥á¥ê¥«À½¤Î¡¢Ä¹¤µ1¥áー¥È¥ë20¥»¥ó¥Á¡¢½Å¤µ250¥­¥í¤Î¾Æ°ÐÃÆ¤Ç¤·¤¿¡£ ¼«±ÒÂâ¤Ë¤è¤ëÅ±µîºî¶È¤Ï5Æü¤Î¸áÁ°10