¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/04/05¡Û¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¤¬4·î4Æü¡¢¼«¿È¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ö¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óGOLD¡×¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡¿¶âÍË¤è¤ë10»þ¡Á¢¨·î1²ó¡Ë¤Ë½Ð±é¡£SixTONES¤Î¹âÃÏÍ¥¸ã¡Ê¢¨¡Ö¹â¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×¡Ë¤È¤Î²ñÏÃ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¡ÖÈþÊ¸»ú¡×¤ÈÏÃÂê¤Î½ñ¤­½é¤á¢¡¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¡¢Æ±¤¸ÃÂÀ¸Æü¤ÎÍ­Ì¾¿Í¤È¤Ï3·î6Æü¤ËÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¡£3