ulma sound junction¤¬¡¢4·î25Æü¤Ë¿·¶Ê¡ÖAXCLUSION¡×¤òÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¡£ ¡Ê´ØÏ¢¡§Apes¡¢¡ØGet Underway¡Ù¥Ä¥¢ー¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ç¼¨¤·¤¿¿·¶­ÃÏ³Ì¤ò¤ä¤Ö¤Ã¤ÆÁ°¤Ø¤È¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯³Ð¸ç¤¬¸«¤¨¤¿°ìÌë¤Ë¡Ë ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¡ØGUILTY GEAR STRIVE: DUAL RULERS¡Ù¤Î¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¡£ºîÉÊ¤ÎÇ»Ì©¤Ê¥¹¥Èー¥êー¤ä¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¿´¾ð¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¡¢¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ê²»³Ú¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹