¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°µð¿Í ¡½ ºå¿À¡Ê2025Ç¯4·î5ÆüÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¥¹¥¿¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢µð¿Í¤ÏºäËÜÍ¦¿ÍÆâÌî¼ê¤¬Ãæ»³ÎéÅÔÆâÌî¼ê¤ËÂå¤ï¤ê¡Ö7ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡×¤ÇÀèÈ¯Éüµ¢¤·¤¿¡£º£µ¨½é°ÂÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿3Æü¤ÎÃæÆüÀï°ÊÍè2»î¹ç¤Ö¤ê¡£µð¿Í¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡£(1)º¸¼ãÎÓ(2)±¦¥­¥ã¥Ù¥Ã¥¸(3)ÆóµÈÀî(4)°ì²¬ËÜ(5)Ãæ¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹(6)Êá¹ÃÈå(7)»°ºäËÜ(8)Í·ÌçÏÆ(9)ÅêÀÖÀ±