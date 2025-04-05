Ìó180Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤¹¤ëÂç¼êÃ¦ÌÓ¥µ¥í¥ó¡Ö¥ß¥å¥¼¥×¥é¥Á¥Ê¥à¡×¡£°ì»þµÙ¶È¤ò¼õ¤±¡¢µëÍ¿¤¬Ì¤Ê§¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë½¾¶È°÷¤é¤«¤éº¤ÏÇ¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½Ìò¤Î½¾¶È°÷¤¬zero¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢º¤µç¤¹¤ëÀ¸³è¤ä±¿±Ä²ñ¼Ò¤Ø¤ÎÊ°¤ê¤òÎÞ¤Ê¤¬¤é¤ËÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¢£½¾¶È°÷¤äÍøÍÑµÒ¤«¤éº¤ÏÇ¤ÎÀ¼¤¬Âç¼êÃ¦ÌÓ¥µ¥í¥ó¡Ö¥ß¥å¥¼¥×¥é¥Á¥Ê¥à¡×¤Î¸½Ìò½¾¶È°÷¤¬4ÆüÌë¡¢zero¤Î¼èºà¤Ë¶»¤ÎÆâ¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¹Í¤¨¤ë¤ÈÎÞ¤¬½Ð¤Æ¤­¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡£¤ªµÒÍÍ¤Ë¤¹¤´¤¯¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤