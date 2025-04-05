¡þMLB ¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹10-0¥Þ¡¼¥ê¥ó¥º(ÆüËÜ»þ´Ö5Æü¡¢¥È¥¥¥ë¡¼¥¤¥¹¥È¡¦¥Ñ¡¼¥¯)Í£°ì¤Î¾¡¤ÁÀ±¤Ê¤·¤Ç³«Ëë7Ï¢ÇÔ¤Ë¤¢¤¨¤¤¤Ç¤¤¤¿¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¤¬²÷²»Ï¢È¯¡£16°ÂÂÇ10ÆÀÅÀ¤Ç½é¾¡Íø¤òµó¤²¤Þ¤·¤¿¡£ºòµ¨¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥¯¥ê¥¹¡¦¥»¡¼¥ëÅê¼ê¤¬3·î28Æü¤Î³«ËëÀï¤È¤Ê¤ë¥Ñ¥É¥ì¥¹Àï¤Ç5²ó3¼ºÅÀ¡£4·î2Æü¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Àï¤Çºòµ¨MVP¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤ÈÂÐÀï¡£¥á¥¸¥ã¡¼Á´Áª¼ê¤Î¤¦¤Á¤ï¤º¤«6¿Í¤Î¤ß¤¬ÃåÍÑ¤Ç¤­¤ë¥´¡¼¥ë¥É¥í¥´ÂÐ·è¤Ï¡¢¥»¥«¥ó¥É¥´¥í¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥´¥í¡¢