¥µ¥¯¥é¤¬¸©Æâ³ÆÃÏ¤Ç¸«¤´¤í¤ò·Þ¤¨¡¢Ì¾½ê¤ÏÂ¿¤¯¤Î²Ö¸«µÒ¤Ç¤Ë¤®¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ Êª²Á¹âÆ­¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¤ª²Ö¸«¤ÎÍ½»»¤Ë¤âÊÑ²½¤¬¡£ ÎáÏÂ¤Î²Ö¸«»ö¾ð¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Öºù¤Þ¤Ä¤ê¡×¤¬³«ºÅÃæ¤ÎÄ¹ºê»Ô¤ÎÎ©»³¸ø±à¡£ É÷¤¬¿á¤¯¤È¥µ¥¯¥é¿áÀã¤Ë¤Ê¤ë ¡È»¶¤ê»Ï¤á¤Î¥µ¥¯¥é¡É ¤ò³Ú¤·¤àÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ç¤Ë¤®¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ ¿´ÃÏÎÉ¤¤Æüº¹¤·¤Î²¼¡¢²Ö¸«µÒ¤Îµ¤Ê¬¤Ï¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡£ ¡Ê²Ö¸«µÒ¡Ë ¡Ö¤ªÊÆ¤¬¹â¤¤¡£¤ª¤Ë¤®¤ê¤ò²È¤«¤é°®¤Ã¤Æ»ý