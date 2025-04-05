ºòÇ¯12·î¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡ÖTHEW¡×¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿½÷À­¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤Ë¤Ü¤·¤¤¤ï¤·¡×¤¬¡¢6Æü¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëµð¿Í¡½ºå¿ÀÀï¤Î»Ïµå¼°¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¡ÖTHEW¡×Í¥¾¡¤ÎÉû¾Þ¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¡Ö»Ïµå¼°½Ð±é¸¢¡×¤Ç¼Â¸½¡£2¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ»Ïµå¼°¤Ï¿ÍÀ¸½é¡£¤Ë¤Ü¤·¤Ï¡ÖÀäÂÐ¤Ë¥Î¡¼¥Ð¥ó¤ÇÆÏ¤«¤»¤Þ¤¹¡£¸ª²¹¤Þ¤ê¤¹¤®¤ÆÊ¨Æ­¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£¥½¥Õ¥È¥Ü¡¼¥ë6Ç¯¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¼«¿®¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥Î¡¼¥Ð¥¦¥ó¥ÉÅêµå¤òÀë¸À¡£°ìÊý¡¢¤¤¤ï¤·¤â¡Ö¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Îý½¬¤·¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿