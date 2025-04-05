¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î³Þ°æ¿®Êå¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¤·¡¢ÀèÆü¡Ö¿©Æ»¤¬¤ó¡×¤ò¸øÉ½¤·¤¿¤È¤ó¤Í¤ë¤º¤ÎÀÐ¶¶µ®ÌÀ¤µ¤ó¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú³Þ°æ¿®Êå¡Û¿©Æ»¤¬¤ó¸øÉ½¡¦¤È¤ó¤Í¤ë¤ºÀÐ¶¶µ®ÌÀ¤µ¤ó¤Ë¥¨¡¼¥ë ¡ÈÆÀ¤ë¤â¤Î¤¬Î¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡É ¼«¿È¤â°­À­¥ê¥ó¥Ñ¼ð¤Ç·Ð²á´Ñ»¡Ãæ¡Ú¤¬¤óÆ®ÉÂ¡Û³Þ°æ¤µ¤ó¤Ï¼«¿È¤Î¤¬¤ó¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¤È¤­¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡Öµ®ÌÀ¤µ¤ó¤¬¡ØÁá´ü¤¬¤ó¡Ù¤À¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¡×¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸4¤Î¡Ø¿Ê¹Ô¤¬¤ó¡Ù¤À¤Ã¤¿·Ð¸³¼Ô¤È