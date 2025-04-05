¸©Æâ¤Î2·î¤ÎÍ­¸úµá¿ÍÇÜÎ¨¤Ï1.62ÇÜ¤È3¤«·îÏ¢Â³¤Ç¾å¾º¤·¡¢Á´¹ñ¤Ç3ÈÖÌÜ¤Ë¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÐÀîÏ«Æ¯¶É¤¬È¯É½¤·¤¿2·î¤ÎÍ­¸úµá¿ÍÇÜÎ¨¤Ï1.62ÇÜ¤ÈÁ°¤Î·î¤ò0.02¥Ý¥¤¥ó¥È¾å²ó¤êÁ´¹ñ¤Ç3ÈÖÌÜ¤Ë¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Í­¸úµá¿Í¿ô¤ÏÁ°¤Î·î¤ò1.3¥Ñー¥»¥ó¥È²¼²ó¤ê2Ëü7014¿Í¡£Í­¸úµá¿¦¼Ô¿ô¤Ï¡¢Á°¤Î·î¤«¤é2.2¥Ñー¥»¥ó¥È²¼²ó¤ê1Ëü6693¿Í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Í­¸úµá¿ÍÇÜÎ¨¤òÃÏ°èÊÌ¤Ç¤ß¤ë¤È¡¢Çò»³¤¬2.13ÇÜ¤ÇºÇ¤â¹â¤¯¼¡¤¤¤Ç²Ã²ì¤¬1.90ÇÜ¡£ÎØÅç¤â1.3