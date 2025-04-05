¥¨¡¼¥¹¤Ï¡¢¡ÖZERO HALLIBURTON ¿·´Ý¥Ó¥ëÅ¹¡×¤ò4·î4Æü¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡£¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥«¥é¡¼¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥â¥Î¥È¡¼¥ó¤Î¾å¼Á¤Ê¶õ´Ö¤Ç¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥é¥²¡¼¥¸¤ä¥¢¥¿¥Ã¥·¥§¥±¡¼¥¹¤Ë²Ã¤¨¡¢¥´¥ë¥Õ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤â¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£¾ì½ê¤Ï¿·´Ý¤ÎÆâ¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°4³¬¡£Åìµþ±Ø¤ËÄ¾·ë¤·¡¢½ÐÄ¥¤äÎ¹¹Ô¤Î¹ç´Ö¤Ë¤âÎ©¤Á´ó¤ê¤ä¤¹¤¤¾ì½ê¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡£±Ä¶È»þ´Ö¤Ï¸áÁ°11»þ¤«¤é¸á¸å9»þ¤Þ¤Ç¡¢ÆüÍË½ËÆü¤Ï¸á¸å8»þ¤Þ¤Ç¡£