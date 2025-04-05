ÇÐÍ¥¤ÎÅÄÂ¼ÀµÏÂ»á¤¬»àµî¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢2021Ç¯4·î3Æü¡£¤½¤ì¤«¤é4Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£ºòÇ¯¤âÂåÉ½ºî¡Ø¸ÅÈªÇ¤»°Ïº¡Ù¤¬°ìµó30ºîÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¹¥É¾¤òÇî¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡£Ì¤¤À¿Íµ¤¤Ï¿ê¤¨¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÅÄÂ¼»á¤ÏÀ¸Á°¡¢ÇÐÍ¥¤ËÅ°¤·¡¢¼«¤é¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ò·è¤·¤Æ¸ø¤Ë¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î»à¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¤Î¤âË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸å¡¢¤Ò¤È·î°Ê¾å¤â·Ð¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö½µ´©¿·Ä¬¡×¤Ç¤Ï¡¢ÅÄÂ¼»á¤Î»à¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿Ä¾¸å¡¢¸µ¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ê¤ÉÅö»þ¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ë