4·î5Æü¤ËÃÞÇÈÂç³Ø¤ÎÆþ³Ø¼°¤ò·Þ¤¨¡¢Âç³ØÀ¸³è¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿Íª¿Î¤µ¤Þ¡£¤½¤Î¿Ê³ØÀè¤¬¤É¤³¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ï¡¢¤«¤Í¤Æ¤è¤ê¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Íª¿Î¤µ¤Þ¤Î¡Ö³Ø¤Ó¡×¤Ø¤Î°Õ¼±¤ò¹Í»¡¤·¤¿¡¢¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦Í§Ç¼¾°»Ò»á¤Î¡Ö°¦»Ò¤µ¤Þ¤ÈÍª¿Î¤µ¤Þ¡×¤«¤é°ìÉô¤òÈ´¿è¤¹¤ë¡£¡Ú²èÁü¡Û¶ÌÀîÂç¤ò»ë»¡¤µ¤ì¤ëÍª¿Î¤µ¤Þ¢¡¢¡¢¡Íª¿Î¤µ¤Þ¤Î¿Ê³ØÀè¤ÇÁû¤®¤Ë½©¼ÄµÜ²È¤ÎÄ¹ÃË¡¢Íª¿Î¤µ¤Þ¤ÏºòÇ¯12·î¡¢ÃÞÇÈÂç³ØÀ¸Ì¿´Ä¶­³Ø·²À¸Êª³ØÎà¤Ë¹ç³Ê¤µ¤ì¤¿¡£°¦»Ò¤µ¤Þ¤ÈÆ±ÍÍ