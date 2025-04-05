¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤«¤È¤¦¤ì¤¤¤³¡Ê56¡Ë¤¬4·î3Æü¡¢Instagram¤ò¹¹¿·¡£22ºÐ¤ÎÌ¼¤¬Âç³Ø¤òÂ´¶È¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢´é½Ð¤·¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¤«¤È¤¦¤ì¤¤¤³¤ÎÌ¼¤Î´é½Ð¤·¥·¥ç¥Ã¥È¡ÊÊ£¿ô¥«¥Ã¥È¡Ë1988Ç¯¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢2001Ç¯¤Î·ëº§¤òµ¡¤Ë·ÝÇ½³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤È¤¦¡£¸½ºß¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢2024Ç¯12·î¤Ë¤Ï¼Ì¿¿½µ´©»ï¡ØFRIDAY¡Ù¤Ç¡¢26Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Instagram¤Ç¤Ï¥°¥é¥Ó¥¢»£±Æ»þ¤Î¥ª¥Õ¥·