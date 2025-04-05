»ùÆ¸¼êÅö¤ÎÁý³Û¤äÂç³ØÅù¤ÎÌµ½þ²½À©ÅÙ¤Ê¤É¡¢»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¤Ë´ò¤·¤¤À©ÅÙ¤Î³È½¼¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤½¤ì¤é¤ÎÀ©ÅÙ¤âÀµ¤·¤¤¾ðÊó¤òÃÎ¤Ã¤Æ³èÍÑ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¶ñÂÎÅª¤Ê»öÎã¤ò¤â¤È¤Ë¾Ü¤·¤¯¤ß¤Æ¤¤¤­¤Þ¤·¤ç¤¦¡£2¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ò»äÎ©Ãæ³Ø¤ËÄÌ¤ï¤»¤ëÀÐÀî°¡´õ»ÒAFP¤¬²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£¢¨¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼ÇÛÎ¸¤Î¤¿¤á¡¢¸Ä¿Í¾ðÊó¤ò´Þ¤à°ìÉô¾ðÊó¤Ï²Ã¹©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²È·×¤Ï²Ð¤Î¼Ö¤À¤¬¡Ä¶µ°éÈñ»Ù±çÀ©ÅÙ¤¬Ä¹Ç¯¡ÈÂÐ¾Ý³°¡É¤À¤Ã¤¿A²È²£ÉÍ»Ô¤ËÊë¤é¤¹A²È